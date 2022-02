Les ventres font la fête à Rouen

Ah ! la fête du ventre. Née en 1935, un temps oubliée, elle est repartie de plus belle en 2000 et est redevenue un rendez-vous gustatif incontournable. C’est sur la place du Vieux Marché de Rouen et sur les artères périphériques que l’événement s’installe. La place se transforme en un grand rassemblement de producteurs qui, pour l’occasion, revêtent les costumes traditionnels normands. Dans la plupart des stands, une dégustation de produits du terroir fermiers sera proposée.



La fête du ventre, c’est aussi l’occasion pour de grands chefs cuisiniers, artisans et producteurs locaux de présenter des produits d’une qualité exceptionnelle. Les fins gourmets seront gâtés tout le long de ce week-end culinaire et festif. Au menu : stands de restaurateurs pour des recettes d’exception, jeux ludiques au rythme de la gastronomie. La Fête du Ventre se clôturera dans la Salle Sainte-Croix-des-Pelletiers par une remise de prix suivie d’une soirée cabaret et d’un spectacle d’improvisation à partir de 20 h.



Pratique. Fête du Ventre, samedi 15 et dimanche16 octobre, Place du Vieux-Marché, rue Rollon, Rue Guillaume-le-Conquérant, place de la Pucelle. Plus d’informations sur feteduventre.com