Maromme. D'la samba dans les épinards : le rythme et le sang chaud !

En partenariat avec la Ville de Maromme, l'association musicale Agogô percussion, une véritable institution sur le territoire rouennais, annonce la 2e édition de son festival dédié à la musique brésilienne. Co-organisateur, Laurent Caillaud nous dévoile les tendances de ce nouvel opus.

Quel est le concept de ce festival ?

Agogô est une des premières batucadas de France, un genre musical toujours assez peu représenté sur notre territoire. L'association promeut la musique brésilienne via des cours de percussions, des prestations musicales et des actions culturelles sur tout le territoire normand. Et pour fêter ses 30 ans, Agogô a souhaité concevoir un événement festif et fédérateur destiné au grand public : une sorte de grande fête à la mode brésilienne, entre kermesse et festival. C'est ainsi qu'est né le premier festival de musique brésilienne du nord de la France. Cette année, nous avons mis l'accent sur les animations familiales : spectacles jeunesse, déambulations musicales ou encore stage d'initiation aux percussions.

Quel est le programme ?

On peut vraiment passer toute la journée sur place. De nombreux ateliers sont proposés et toutes les animations sont incluses dans le prix du billet. Il y aura bien sûr de nombreux concerts en soirée, mais aussi des animations musicales tout au long de la journée avec des DJ set et des sessions de pagode, genre de chanson populaire de Rio pour lequel les chanteurs s'accompagnent avec une petite guitare : le cavaquinho. En plus de ces animations musicales, le festival regorge de propositions ludiques : on peut par exemple enfourcher le sambatum, une étrange machine musicale imaginée à partir d'objets détournés. Et les enfants pourront assister à un conte musical : une fable moderne qui nous emmène dans les favelas de Rio. On pourra aussi se faire maquiller ou masser dans l'espace Zen. La magie se prolonge car l'espace entier du parc Signa est décoré dans l'esprit. Et on peut, bien sûr, manger brésilien sur place.

Comment les artistes

sont-ils sélectionnés ?

Nous avons fait appel à des batucadas avec qui Agogô percussion était déjà en contact, telles que Les Mauvaises graines de Lyon, Batuk nagô de Charentes et O Maracuja de Paris, pour animer le festival. Quant aux têtes d'affiche, Lucia de Carvalho, Tambores Nagô, Forro na chuva ou encore Massarandub, ce sont tous des groupes et des artistes originaires du Brésil mais implantés de longue date en France. Et si les styles sont très différents, tous ont au moins en commun d'avoir un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité, en composant dans un univers toujours très riche de références, que ce soit rock, hip-hop ou électro : ils font vivre au présent la musique brésilienne !

Pratique. Les 27 et 28 mai au parc Signa à Maromme. Gratuit pour les moins de 12 ans - pass 1 jour 28 €, 2 jours 46 €. dlasambadanslesepinards.com