Les incontournables du Rive Gauche

Théâtre, humour clownesque, musique et danse : la programmation 2011-2012 du Rive Gauche s’annonce multi-artistique, colorée et percutante. Voici quelques-uns des spectacles qui ont su transporter Robert Labaye, directeur de la salle :



. Dancing with the sound hobbyist, avec Zita Swoon Group et Simon Mayeur, mardi 18 octobre, 20h30

. Semianyki, portrait d’une famille frappadingue, vendredi 25 novembre, 20h30

. Island of no memories, spectacle de danse de la Japonaise Kaori Ito, mardi 29 novembre, 20h30

. Gardenia, pièce de théâtre mise en scène par Alain Platel et Franck Van Laecke, jeudi 1er décembre, 20h30

. Tartuffe. “Après des mises en scène inoubliables de la Mouette et d’Ivanov de Tchekhov, Eric Lacascade s’attaque à l’illustre Molière”, vendredi 9 décembre, 20h30.

. Instants critiques, du facétieux François Morel, mardi 10 janvier et mercredi 11 janvier, 20h30

. My Tati Freeze, un spectacle de hip-hop au féminin par la compagnie historique du hip-hop Black, Blanc, Beur, vendredi 13 janvier, 20h30.

. Quartier lointain, adaptation au théâtre du manga de Jiro Taniguchi, mardi 24 janvier, 20h30.