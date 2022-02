LCN : une chaîne haut-normande est née

Créée par l’agence Biplan, cette nouvelle chaîne locale haut -normande vient rattraper le retard de la région. “D’autres villes, comme Rennes, Nantes ou encore Lyon, ont une chaîne d’informations locales. Ici, il n’y avait rien encore”, note Eric Terrier, fondateur de Biplan et de LCN.



18 heures de diffusion

La chaîne sera diffusée, de 6h à minuit, sur le canal 23 de la TNT, et couvrira l’Eure et la Seine-Maritime, excepté Le Havre. Au menu : de l’information avec un journal quotidien de six minutes mais aussi du sport, de la culture et des programmes jeunesse. “Nous avons voulu une chaîne proche des gens, enthousiaste et moderne”, note David Démarais, directeur des programmes.

“Nous bénéficions d’un financement public et en contrepartie, nous faisons découvrir aux spectateurs toutes les richesses de la région, que ce soit au niveau du patrimoine naturel, architectural, que la vie économique”, ajoute Eric Terrier. Pour mener à bien ce nouveau projet de chaîne locale, une équipe de 15 personnes, dont cinq journalistes reporters d’images, a été recrutée.

(Photo La Chaîne Normande)