Législatives 2022. Assiduité à l'Assemblée : quel bilan pour les députés normands ?

Les élections législatives ont lieu les dimanches 12 et 19 juin. D'ici là, la rédaction de Tendance Ouest vous propose une analyse chiffrée de l'activité parlementaire des 28 députés normands. À partir des données du site nosdeputes.fr, nous avons récolté les données propres à chaque député pour analyser et comparer leur taux de présence et de participation aux travaux parlementaires. Parmi les critères que nous avons choisi de mettre en avant : le nombre de rapports signés, de propositions de loi signées, d'amendements déposés, de questions soumises au gouvernement, de présences détectées en commission (ainsi que le nombre de prises de parole en commission) et le nombre de semaines d'activité. Pour rappel, le mandat d'un député contient deux facettes : la présence à l'Assemblée nationale et celle dans sa circonscription, au contact des habitants qui l'ont élu.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour connaître toutes les informations sur l'activité parlementaire de vos députés par département :

1re circonscription : Philippe Gosselin (LR)

2e circonscription : Bertrand Sorre (LREM)

3e circonscription : Stéphane Travert (LREM)

4e circonscription : Sonia Krimi (LREM)

1re circonscription : Fabrice Le Vigoureux (LREM)

2e circonscription : Laurence Dumont (PS)

3e circonscription : Nathalie Porte (LREM)

4e circonscription : Christophe Blanchet (LREM)

5e circonscription : Bertrand Bouyx (LREM)

6e circonscription : Alain Tourret (LREM)

1re circonscription : Chantal Jourdant (PS)

2e circonscription : Véronique Louwagie (LR)

3e circonscription : Jérôme Nury (LR)

1re circonscription : Séverine Gipson (LREM)

2e circonscription : Fabien Gouttefarde (LREM)

3e circonscription : Marie Tamarelle-Verhaeghe (LREM)

4e circonscription : Bruno Questel (LREM)

5e circonscription : Claire O'Petit (LREM)

1re circonscription : Damien Adam (LREM)

2e circonscription : Annie Vidal (LREM)

3e circonscription : Hubert Wulfranc (PCF)

4e circonscription : Sira Sylla (LREM)

5e circonscription : Gérard Leseul (PS)

6e circonscription : Sébastien Jumel (PCF)

7e circonscription : Agnès Firmin-Le Bodo (LR/Horizons)

8e circonscription : Jean-Paul Lecoq (PCF)

9e circonscription : Stéphanie Kerbarh (SE/Libertés et Territoires)

10e circonscription : Xavier Batut (LREM)

Toute l'actualité des législatives en Normandie est à retrouver ici.