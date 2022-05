Gymnasiade. Huit Français engagés pour la course d'orientation dans la forêt d'Ecouves

Mardi 17 mai, les huit Français inscrits à la course d'orientation dans la forêt d'Ecouves, à Radon, près d'Alençon, enfilent leur maillot aux couleurs du pays. La plupart sont âgés de 17 ans, ils participent à la Gymnasiade, communément appelée "Jeux olympiques du sport scolaire". La compétition a lieu du samedi 14 au dimanche 22 mai, partout en Normandie.

Yann Chabance, 16 ans, participe à sa deuxième compétition internationale. "On va essayer de porter au mieux les couleurs de la France. Il y a sûrement des adversaires plus forts, mais nous avons fait un entraînement hier. Sur le classement par équipe, on peut largement viser la première place", estime-t-il. C'est une première pour Liv Chardonnier. Du haut de ses 18 ans, elle a conscience que "certains n'ont pas la chance de pouvoir porter les couleurs de la France". Les huit jeunes viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes. À 17 ans, Arthur Perrin se réjouit de concourir dans son pays. "Ça fait plaisir d'être dans notre pays et de porter un maillot avec écrit dans le dos 'France'."

Les jeunes ont une dernière course d'orientation jeudi 19 mai, à Granville, dans la Manche.

Kazakhstan, Pologne, Ukraine, Brésil, Espagne… Une cinquantaine de jeunes issues de six nations différentes concourent. Au total, plus de 68 délégations regroupant 3 700 sportifs sont en Normandie et 17 sports sont pratiqués.

"Certains athlètes qui participent à la Gymnasiade participeront aux Jeux olympiques", souligne Victor Poulain, directeur adjoint de l'Union nationale du sport scolaire.