[Photos] Gymnasiade. Plus de 3 000 jeunes du monde entier défilent dans les rues de Deauville

C'était jour de fête à Deauville dimanche 15 mai. Entre quelques gouttes de pluie, plus de 3 000 jeunes ont défilé dans les rues pour lancer la 19e édition de la Gymnasiade, l'équivalent des Jeux Olympiques du sport scolaire. Le défilé des délégations a pu se faire, entre deux averses, dans les rues de Deauville, entre le Pom's et le CID, où la cérémonie officielle avait lieu.

Les Gymnasiades 2022, c'est parti ! Le défilé des drapeaux au CID de Deauville s'est terminé par l'arrivée conjointe sur scène des drapeaux Français et Ukrainiens, avant les discours d'ouverture.

Place a une semaine de compétitions sur neuf villes Normandes

Jusqu'au dimanche 22 mai, les élèves de plus de 60 nations vont s'affronter sur plus de vingt disciplines sportives dans neuf villes de la région : Caen, Deauville, le Havre, Rouen, le Mont Saint-Michel, la forêt d'Écouves, Montivilliers, Pont-Audemer et Val-de-Reuil. La ville de Caen, par exemple, accueille les épreuves de natation, athlétisme et tir à l'arc. À Rouen et au Havre, place à la gymnastique, le rugby à 7 et l'escrime.

Comme toutes les autres délégations, la délégation américaine est passée entre les gouttes lors de son passage. - Mathieu Marie

La course d'orientation, le badminton et le beach volley auront lieu à Deauville. Cet événement est un véritable coup de projecteur pour la région Normandie, à deux ans des JO de Paris 2024.