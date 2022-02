Braquage au Mesnil-Esnard : interpellations

Les deux individus, nés respectivements en 1986 et 1989 et domiciliés à Evreux et Poissy (78), ont été rapidement repérés, le soir-même, par un équipage de la Brigade anti-criminalité, rue Sainte-Marguerite, à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Les deux voleurs ont essayé de faire demi-tour, avant d'abandonner leur scooter et de fuire chacun de leur côté. Ils ont été arrêtés peu après et placés en garde-à-vue. Déjà connus des services de police, ils ont été déférés devant le parquet de Rouen dans la soirée. Sur le scooter volé, la police a retrouvé le pied-de-biche avec lequel les deux individus s'étaient fait remettre la caisse, vers 3h20 du matin. Un trieur de billets et des billets ont également été retrouvés sur le véhicule.