Rouen. Les clients de retour à la braderie

Des vêtements à moitié prix, des prix ronds et des stocks à écouler. Lancée mercredi 11 mai, la braderie de Rouen dure jusqu'à samedi 14 mai. Chaque année, les commerçants rouennais sortent les étals et les portants dans les rues et proposent des produits à prix cassés, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires et de profiter du soleil. Après deux années marquées par la crise sanitaire, cette édition 2022 signe le retour des clients dans le centre-ville de Rouen. "Le samedi doit être important, on espère beaucoup de monde. Le fait de ne plus porter le masque, ne plus avoir de restrictions. On a la chance d'avoir un temps merveilleux, ça fait revenir les gens", explique Christine Caron, gérante de la boutique "Ma petite robe" située rue Saint-Lô.

300 commerces participent à cette édition 2022 avec la participation de plusieurs boutiques des centres commerciaux des Docks 76 et de Saint-Sever.

