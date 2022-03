Le Havre. Fin du masque obligatoire : "Redécouvrir les sourires des clients"

"J'ai hâte de découvrir le visage de mes clients !" sourit - derrière son masque - Audren Mesnil-Gueroult. Cette commerçante du quartier Notre-Dame, au Havre, a ouvert sa boutique de chaussures il y a un peu plus d'un an, en pleine pandémie. A partir du lundi 14 mars, ses clients seront libres de pénétrer dans le magasin sans masque. Cet accessoire était obligatoire dans les commerces français depuis le lundi 20 juillet 2020, il y a plus d'un an et demi, pour freiner la pandémie de Covid-19. "Je pense que le réflexe de le garder sur le nez va rester, on voit encore beaucoup de gens le porter en extérieur alors qu'il n'est plus obligatoire", poursuit la commerçante. Alors que les contaminations repartent à la hausse ces derniers jours, elle se promet de rester vigilante quant au lavage de mains ou au nombre de personnes dans la boutique : "Même si cela va mieux, on n'en est pas encore sortis."

Coiffeurs et opticiens ravis

Sa voisine, Sidonie Bault, va elle aussi conserver certains gestes barrières. "Le plexiglas et le gel hydroalcoolique, car le Covid n'a pas totalement disparu" indique cette coiffeuse, pas fâchée, tout de même, de "redécouvrir les sourires des clients". "Pour créer des coupes et des lignes, c'est quand même mieux !" dit-elle. Nadège Quertier, qui tient une onglerie juste en face, approuve. "On pourra apporter des conseils beauté ou maquillage. Pendant deux ans, on ne pouvait pas, c'était triste."

Quelques rues plus loin, Thibault Riquier, opticien, était déjà contraint de faire baisser le masque des clients quelques instants le temps des essayages de lunettes. "Cela ne va pas changer beaucoup", estime ce professionnel, qui y voit tout de même un avantage : "Ne plus avoir à faire l'arbitre dans le magasin" lorsque des étourdis oubliaient de se masquer.