Le Havre. Le masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos

Afin d'enrayer des signes de reprise de l'épidémie de coronavirus, le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos, et pourra même valoir une amende de 135 euros en cas d'infraction. Cette mesure répond aux signes d'un léger regain du virus : hausse des recours à SOS médecins, des passages aux urgences et du nombre de clusters (cas groupés), même si la situation reste sous contrôle. "Nous constatons qu'il y a des signes inquiétants de reprise épidémique sur le territoire national", a indiqué le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, mentionnant "entre 400 et 500 clusters de coronavirus".

Jérôme Picard est le gérant de la boulangerie Place des Pains au Havre : "Pour nous, cette obligation ne change pas grand-chose dans la mesure où notre personnel de vente porte le masque toute la journée depuis le confinement." Et pour les clients ?

Les clients respectent bien l'obligation Impossible de lire le son.

Faire la police dans sa boutique, une mission ardue Impossible de lire le son.

Faut-il s'attendre à une ruée sur le pain comme au début du confinement ? " Non, je ne pense pas. Les gens sont moins dans l'angoisse et la peur."