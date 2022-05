[Infographies] Législatives 2022. Assiduité à l'Assemblée : quel bilan pour les députés de l'Orne ?

L'Orne est représentéz par trois députés : Chantal Jourdan (PS, 1re circonscription), Véronique Louwagie (LR, 2e) et Jérôme Nury (LR, 3e).

À l'approche des législatives des dimanches 12 et 19 juin, quelle est l'assiduité des députés de l'Orne à l'Assemblée nationale ? Pour rappel, le mandat d'un député contient deux facettes : la présence à l'Assemblée nationale et celle dans sa circonscription, au contact des habitants qui l'ont élu.

Propositions de loi, rapports, questions écrites : l'implication de vos députés

Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez un comparatif du nombre de rapports signés, de propositions de loi signées et de questions écrites soumises au gouvernement pour chaque député ornais depuis le début de leur mandat législatif (depuis juin 2017). Nous avons déterminé qu'il s'agissait des indicateurs les plus représentatifs du travail des parlementaires. Pour découvrir les autres statistiques disponibles, vous pouvez consulter le site Nos Députés.

À noter : La députée Chantal Jourdan (1re circonscription) est entrée en fonction en août 2020, ce qui explique naturellement son activité parlementaire moindre par rapport aux autres élus.

Les propositions de loi sont les textes déposés par les députés, à ne pas confondre avec les projets de loi qui sont, eux, des textes déposés par le gouvernement. Ces textes sont examinés par les commissions compétentes (composées de députés) et doivent faire l'objet d'un rapport écrit avant d'être discutés dans l'hémicycle. Le rapport est donc un document de travail qui a vocation à préparer la discussion en séance publique. Les commissions rédigent aussi des rapports sur les projets de loi.

Concernant les questions écrites soumises au gouvernement, il s'agit d'une prérogative individuelle qui permet aux députés de poser une question à un ministre. C'est un outil législatif simplifié qui permet aux élus d'interpeller directement le gouvernement sur des questions précises qui concernent le plus souvent les électeurs de la circonscription. Les questions écrites au gouvernement connaissent un franc succès, notamment depuis que la procédure est simplifiée grâce aux nouvelles techniques informatiques. Le nombre de questions écrites soumises au gouvernement est passé de 3 700 en 1959 à plus de 20 000 en 2015.

Les amendements sont des suggestions de modification de textes de loi déjà existants, de projets ou de propositions de loi. Les amendements sont soumis au vote à l'Assemblée nationale. Le droit d'amendement est réservé aux parlementaires et au gouvernement. Cependant, l'amendement est aussi une technique d'obstruction parlementaire. L'opposition peut en effet user de cette méthode pour retarder le plus possible l'adoption d'une loi à laquelle les députés s'opposent.

Ci-dessous, le comparatif du nombre de semaines de présence à l'Assemblée nationale (avec le nombre de semaines cumulées entre Joaquim Pueyo et Chantal Jourdan pour la 1re circonscription). Il s'agit du nombre de semaines où le député a été relevé présent en commission, a pris la parole (même brièvement) dans l'hémicycle ou a participé physiquement à un scrutin public :

Chantal Jourdan (PS, 1re circonscription)

Les cantons de la 1re circonscription : cantons d'Alençon-1, Alençon-2, Bagnoles-de-l'Orne Normandie, Damigny, Domfront en Poiraie (7 communes), Ecouves (32 communes), La Ferté Macé (4 communes), Magny-le-Désert (22 communes), Sées (13 communes), communes de Godisson et Saint-Clair-de-Halouze.

Chantal Jourdan, psychologue clinicienne, est députée de la 1re circonscription. Suppléante de Joaquim Pueyo, elle siège à l'Assemblée nationale depuis le 3 août 2020 à la suite de l'élection de Joaquim Pueyo à la mairie d'Alençon. Auparavant, Chantal Jourdan a été élue maire de Champsecret en 2008, puis sa liste est battue en 2014 et elle passe dans l'opposition au conseil municipal. En 2020, elle est réélue au conseil municipal de Champsecret. À l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission Développement durable et aménagement du territoire.

Pendant le mandat (depuis le 3 août 2020) :

• 61 semaines d'activité

• 132 présences en commission dont 211 interventions

• 277 amendements proposés

• 0 rapport écrit

• 32 propositions de loi signées

• 13 questions écrites soumises au gouvernement

En moins de deux ans de mandat, l'activité parlementaire de Chantal Jourdan a été régulière. Si elle n'a produit aucun rapport, elle figure néanmoins parmi les députés les plus assidus en commission parlementaire.

Véronique Louwagie (LR, 2e circonscription)

Les cantons de la 2e circonscription : cantons de L'Aigle, Bretoncelles, Ceton, Ecouves (5 communes), Mortagne-au-Perche, Rai (sauf commune de Godisson), Tourouvre au Perche et Vimoutiers.

Véronique Louwagie est députée de la 2e circonscription depuis 2012. En 2017, elle a été réélue en battant au second tour la candidate LREM, Ophélie Lerouge, en récoltant 54,73 % des suffrages. Elle a été conseillère régionale de Basse-Normandie de 2010 à 2012, conseillère générale de l'Orne de 2011 à 2014 et maire de L'Aigle de 2014 à 2017. En 2021, elle a été élue conseillère départementale de l'Orne en binôme avec Philippe Van Hoorne, maire de L'Aigle. Elle est candidate aux législatives de 2022 pour briguer un troisième mandat. À l'Assemblée nationale, elle est membre de la commission Finances.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 181 semaines d'activité

• 446 présences en commission dont 1407 interventions

• 3190 amendements proposés

• 11 rapports écrits

• 736 propositions de loi signées

• 236 questions écrites soumises au gouvernement (top 16 AN)

Véronique Louwagie est de loin la députée ornaise la plus active à l'Assemblée nationale, avec notamment la production de 11 rapports et le dépôt de 3 190 amendements. Elle est aussi la 16e députée à avoir posé le plus de questions écrites au gouvernement.

Jérôme Nury (LR, 3e circonscription)

Les cantons de la 3e circonscription : cantons d'Argentan-1, Argentan-2, Athis-Val de Rouvre, Domfront en Poiraie (6 communes), La Ferté Macé (9 communes), Flers-1 (sauf commune de Saint-Clair-de-Halouze), Flers-2, Magny-le-Désert (13 communes) et Sées (8 communes).

Tout comme Véronique Louwagie, le député Jérôme Nury a mené sa carrière politique en s'implantant en terre ornaise. Maire de Tinchebray (puis Tinchebray-Bocage) de 2008 à 2015, il est également conseiller départemental depuis 2004. Il a été premier vice-président du département entre 2015 et 2017 et Président de la communauté de communes Domfront Tinchebray Interco de 2008 à 2017. Il a été élu député en battant au second tour Isabelle Boscher (LREM) avec 56,08 % des voix. Il devrait être candidat à sa succession pour le prochain scrutin des législatives. À l'Assemblée nationale, il est membre de la commission Affaires économiques.

Pendant le mandat (2017-2022) :

• 144 semaines d'activité

• 163 présences en commission dont 146 interventions

• 659 amendements proposés

• 3 rapports écrits

• 207 propositions de loi signées

• 123 questions écrites soumises au gouvernement

Le député de la 3e circonscription a été un peu moins présent à l'Assemblée nationale que ses collègues députés de l'Orne. Avec 123 questions écrites soumises au gouvernement, il figure cependant parmi les 150 députés qui ont le plus interpellé l'exécutif par cette voie. Il a été essentiellement actif sur des dossiers relatifs à l'agriculture et l'alimentation.

