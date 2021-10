Alençon. Municipales : Joaquim Pueyo, nouveau maire

C'est ce que l'on appelle une victoire nette et sans bavure ! Joaquim Pueyo est le nouveau maire d'Alençon, élu avec 42,91 % des voix ce dimanche 28 juin. "C'est un très beau score" a-t-il déclaré, grand sourire, à la sortie des résultats et applaudi à la halle aux toiles.

[Vidéo] Les premières réactions de @2020Pueyo, élu maire d'#Alencon pic.twitter.com/IUiJFFAvhw — Tendance Ouest 61 (@tendanceouest61) June 28, 2020

"C'est un score, clair et net. Je crois que les Alençonnais ont apprécié le travail que j'ai fait pendant neuf ans. C'est la victoire de la transparence, de la rigueur, de la dignité et du respect". Il retrouve son fauteuil de maire après l'avoir quitté en 2017, lorsqu'Emmanuel Darcissac avait repris les rênes de cette ville d'un peu plus de 26 000 habitants.

Ecoutez ici Joaquim Pueyo: Impossible de lire le son.

Le maire sortant, porteur de la liste "Alençon, l'union fait notre force" est d'ailleurs arrivé en troisième position avec 19,87 % des voix, derrière Sophie Douvry, qui a récolté 24,59 % des suffrages. Elle mesure sa défaite. "On aurait préféré gagner mais ma victoire est d'être devant le maire sortant".

Ecoutez ici Sophie Douvry: Impossible de lire le son.

Pascal Mesnil, candidat écologiste, est quant à lui arrivé dernier de cette quadrangulaire avec 12,64 % des voix.