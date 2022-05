Saint-Hilaire-du-Harcouët. Six personnes relogées après un incendie criminel

Six personnes ont dû être relogées par leur famille ou la municipalité, dans la soirée du mercredi 11 mai, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, au 51 place Delaporte, après un incendie déclenché dans une cave, vers 21 heures.

Un incendie criminel

Un matelas et d'autres matériaux ont été volontairement brûlés au sous-sol de cet immeuble, contenant trois commerces et six appartements. Plus de peur que de mal toutefois. Une femme de 59 ans, incommodée par les fumées, a été évacuée vers l'hôpital de Saint-Hilaire, légèrement blessée. Une vingtaine de sapeurs-pompiers des casernes de Saint-Hilaire, Avranches, Granville et Isigny sont parvenus à venir à bout du sinistre grâce à une lance à eau.

La raison de cet incendie est pour l'heure inconnue. Une enquête est ouverte.