Caen. Du rififi dans la country : son rêve de voyage devenu cauchemar

Elisabeth en rêve encore. Un jour, elle se dit qu'elle finira tout de même par partir en vacances. Quel jour ? C'est une autre histoire. En attendant, ce qu'elle vient de vivre ressemble à un cauchemar.

Elisabeth Delaunay, bientôt 60 ans, et son mari Bertrand, quatre ans de plus, tous deux installés à Merville-Franceville, dans leur petite maison en location, avaient prévu un beau voyage : partir avec leur groupe de danse country – une cinquantaine de personnes - faire en 2020 un périple outre-Atlantique sur la route de la musique western dont tous deux sont fans.

Elisabeth pratique assidûment la danse en ligne. Bertrand ne danse pas mais écoute, il aime la musique country. Elisabeth est une habituée des bals de la région, elle fait partie du club "Honky Tonk" de Mondeville, un drôle de nom pour un groupe de danse. En fait, pour les habitués, Honky Tonk désigne l'un des styles de danse parmi les plus connus de la musique country.

C'est Corinne D., la prof de danse d'Elisabeth, qui avait tout organisé : outre ses qualités de danseuse reconnue, la jeune femme blonde travaillait aussi, à l'époque, dans une agence de voyages, Céléane, dont les bureaux à l'enseigne de Fram sont installés à Caen, rue de l'Oratoire mais aussi à Flers, rue Guy-Mollet. Le programme du voyage organisé par Céléane prévoyait entre autres un séjour en Louisiane et une visite guidée à Graceland, la maison d'Elvis Presley !

"J'ai économisé pour m'offrir ce voyage. J'ai même dû faire des ménages !"

Finalement, le voyage de rêve prévu en avril 2020 est tombé à l'eau et l'argent que le couple de Merville avait réussi à économiser pour se l'offrir s'est volatilisé pendant deux ans. La faute à la Covid-19, qui a contraint à l'annulation du déplacement, tandis que l'agence ne donnait plus de nouvelles aux danseurs-voyageurs ! Corinne, la prof qui s'était occupée de leur dossier, avait entre-temps quitté l'agence pour partir vivre à La Réunion.

"On avait beau appeler l'agence, elle nous demandait à chaque fois de patienter." Nous avons joint l'agence Céléane à Caen, où a été fait le règlement du voyage. Réponse, alors que la demande d'Elisabeth était toujours restée lettre morte : "L'affaire est entre les mains des avocats. Ce n'est pas aux médias de la régler, ni à cette dame qui débarque avec son chapeau de cow-boy !" Finalement, après deux ans d'attente, le remboursement est enfin tombé cette semaine, sur le compte d'Elisabeth ! Le problème n'est cependant pas réglé pour plusieurs autres membres du groupe qui devaient participer au voyage : "Trente-cinq d'entre eux n'ont toujours pas été remboursés", avance Elisabeth.

Un voyage à plus de 6 000 €

Elisabeth et Bertrand ne roulent pas sur l'or. Elle, est caissière dans un supermarché de Fleury-sur-Orne, lui, jeune retraité, a exercé le métier de fondeur en aluminium. Tous deux, parents de trois enfants, avaient réglé intégralement leur voyage à l'agence, une coquette somme de 6 620 € pour deux : "On avait économisé semaine après semaine pour s'offrir ce voyage. J'avais même fait des heures de ménage en plus de mon boulot pour réunir la somme", témoigne Elisabeth.

Elisabeth et Bertrand n'ont encore jamais pris l'avion, cela devait être la toute première fois. Les seules vacances que le couple a pu s'offrir jusqu'alors, c'était pour aller en bus en Espagne "parce que l'un de nos fils avait gagné le voyage". Elisabeth ne danse plus la country, elle souffre de la colonne vertébrale. Elisabeth affirme que quand elle appelait l'agence Céléane pour demander des nouvelles de son remboursement, on lui répétait que seul le directeur était à même de traiter son dossier, mais qu'il n'était pas disponible "parce qu'il était en voyage".

"Il avait bien de la chance, lui", pointe Elisabeth. "Moi aussi, j'aurais bien aimé partir en voyage !"