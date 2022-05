Législatives 2022. Bernard Cazeneuve quitte le PS après l'accord avec La France insoumise

Sa boussole lui a indiqué la sortie. Bernard Cazeneuve, ex-maire de Cherbourg et Premier ministre, a annoncé mercredi 4 mai en fin de journée à nos confrères de La Manche Libre qu'il quittait le Parti socialiste. Une décision qu'il avait amorcée la veille, mardi 3 mai, dans un texte sur les réseaux sociaux. "Parce que je suis fidèle au socialisme républicain et que je le resterai, je ne pourrai, en conscience et en responsabilité, demeurer dans le parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le fonde et perdu leur boussole", affirmait Bernard Cazeneuve. Il appelait donc à retrouver la boussole du parti, dont les valeurs et l'histoire sont aux antipodes, selon lui, de celles de La France insoumise et à "reconstruire et réinventer" la gauche socialiste.