[Info Tendance Ouest] Législatives 2022. Le Parti communiste présent dans la 3e circonscription de la Manche

La course aux législatives continue, avec trois partis dans un accord national et trois circonscriptions départagées dans la Manche. Dernier à avoir signé pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale, le Parti communiste français aura une candidate dans la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances. Il s'agit de Gaëlle Vérove. "Ma candidature est unitaire", précise celle qui a déjà fait l'union des gauches aux élections municipales et départementales. Dans la 1re circonscription, c'est Guillaume Hédouin, chef de file d'EELV dans le département, qui se porte candidat, pourtant d'abord pressenti dans la 3e. Dans la 2e circonscription, c'est l'Insoumis Patrick Grimbert qui sera candidat.

Pour les représentants et candidats des différents partis de gauche, cet accord national suit des logiques de travail en commun qui existaient déjà au niveau local depuis plus longtemps, au moins les municipales. "On nous aurait traités d'irresponsables s'il n'y avait pas d'accord", explique Ralph Lejamtel, secrétaire du PCF dans la Manche.

Il reste une inconnue : dans la 4e, à Cherbourg. Tout peut changer en fonction du choix du Parti socialiste de rejoindre le NUPES, ou pas.

• Lire aussi. Législatives 2022. La difficile union de la gauche en Seine-Maritime