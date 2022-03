Championnat de France de semi-marathon : Bois-Guillaume sur le devant de la scène

La Ville de Bois-Guillaume a été retenue pour organiser le championnat de France 2011 de semi-marathon, sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme, et en partenariat avec le club de l’Entente Mont-Saint-Aignan/Maromme. La commune, réputée pour son semi qualificatif au championnat de France, est prête. “C’est une bonne opération pour la Ville et la Région”, s’exclame André Carpentier, l’adjoint en charge des sports et des loisirs, à la municipalité de Bois-Guillaume. “Le niveau s’annonce élevé. Un chronomètre à 1h02/1h03 est possible. Le parcours se compose de deux boucles de 10 550 mètres, 8 km en ville, 2 km en campagne”, explique André Voiriot, président du comité départemental d’athlétisme et de la commission régionale des courses hors stade.

Pratique. Dimanche 23 octobre, départ du semi-marathon et de la course Open à 10h. Le “10 bornes” partira à 10h45. Les deux courses s’élanceront rue de la Haie. Inscriptions aux courses amateurs à la salle Amundsen, rue de la Haie, samedi 22 à partir de 10h.