Calvados. Le boulevard périphérique fermé plusieurs nuits 

La Direction interdépartementale des routes du nord-ouest (Dirno) a indiqué mardi 3 mai que des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur le boulevard périphérique de Caen seraient effectués à proximité de la commune de Mondeville. Ce chantier impacte la circulation, la nuit, entre les échangeurs n°3 "Porte d'Angleterre" et n°1 "Porte de Paris" dans le sens Caen-Cherbourg dans les nuits du mercredi 4 au vendredi 6 mai et du mardi 10 au mercredi 11 mai, de 20 heures à 6 heures du matin. Les bretelles d'insertion des échangeurs n°3 "Porte d'Angleterre" et n°2 "Rives de l'Orne" et de sortie des échangeurs n°2 "Rives de l'Orne" et n°1 "Porte de Paris" sont fermées.

Des déviations seront mises en place.