Eure : M-Real, une fermeture "révoltante"

Le groupe finlandais M-Real serait sur le point d'engager le processus de fermeture de la papeterie. "Bien que Mikko Helander ait d’ores et déjà annoncé la fermeture de l’usine d’Alizay, nous restons mobilisés afin de maintenir la pression sur la direction de M-Real (...). Nous en appelons à la responsabilité des dirigeants pour ce site qui a largement participé à la réputation de l’industriel finlandais", déclare Alain Le Vern, président de la Région Haute-Normandie.

"Le site est rentable !"

Une fermeture du site serait selon lui "choquante et innacceptable. Nous ne voulons pas croire que des logiques purement financières prennent le pas sur la vie de centaines de salariés (...). Le cas M-Real est l’exemple type des dérives du capitalisme financier : la direction du groupe fait prévaloir la rémunération des actionnaires et le court terme ; elle préfère fermer l’usine plutôt que de la vendre à un concurrent étranger pour ne pas lui ouvrir un nouveau marché. Un tel système ne peut plus durer"

Guillaume Bachelay, vice-président de Région en charge de l'économie, tire dans le même sens : "Le plus révoltant, c’est que l’activité de production de papier sur le site d’Alizay est rentable. Toutes les conditions sont réunies pour accueillir un nouveau projet industriel exemplaire (...). Si l’usine n’avait aucun avenir pourquoi plusieurs repreneurs sérieux s’y seraient intéressés ?".