Argentan. Les bons comptes de campagne font les bons conseillers…

Que se passe-t-il à Argentan ? Entre l'élection présidentielle et les élections législatives, ce sont les élections départementales qui font l'actualité.

Après les élections de juin 2021, le binôme de conseillers départementaux battus sur le canton Argentan 2, Yannick Jouadé et Florence Ecobichon, avait été épinglé et jugé inéligible pendant trois mois par le tribunal administratif, car il n'y avait pas d'expert-comptable pour valider ses comptes de campagne. Désormais, le tribunal s'intéresse, pour une raison similaire, au binôme élu avec 85 % des voix sur Argentan 1, Frédéric Léveillé et Brigitte Gasseau.

Le binôme fait l'objet d'une procédure de démission d'office, le verdict est attendu à la mi-mai.