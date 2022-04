Près de Coutances. Deux voleurs d'outillage arrêtés par la gendarmerie de la Manche

Deux voleurs d'outillage ont été arrêtés par la gendarmerie de la Manche pour des vols commis dans le Coutançais entre le samedi 16 et le mercredi 20 avril. Les deux hommes ont cambriolé deux fermes, à Saint-Denis-le-Vêtu et Orval-sur-Sienne. Dans leur butin, des tronçonneuses, du matériel agricole et hi-fi.

Ces deux hommes, âgés de 49 et 24 ans, ont aussi volé une remorque double essieux appartenant à la commune de Saint-Pierre-de-Coutances et une autre appartenant à celle de Saint-Sauveur Villages, ainsi qu'une tondeuse. Le total du préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros.

La perquisition menée après une enquête de la communauté de brigade de Bréhal, sous la direction du parquet de Coutances, a révélé qu'ils se servaient aussi dans la société où ils travaillaient.

Ils ont désormais rendez-vous avec la justice pour répondre de leurs actes.

Lors d'une perquisition, les gendarmes ont trouvé beaucoup d'outillage agricole neuf, volé dans l'entreprise où exerçaient les deux voleurs présumés. - Gendarmerie de la Manche