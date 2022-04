Montmartin-sur-Mer. Découvrez la programmation complète de Chauffer dans la noirceur

Les organisateurs de Chauffer dans la noirceur ont dévoilé jeudi 28 avril la programmation complète du festival, au cinéma d'Hauteville-sur-Mer. Une cinquantaine d'artistes sont attendus pour ce 30e anniversaire.

Parmi eux : le rocker britannique Peter Doherty et Frédéric Lo, le groupe de blues Delgres ; mais aussi l'électro de Perturbator et du duo nantais envoûtant Mansfield.TYA, ou encore le rap-rock du groupe néerlandais Urban Dance Squad…

Tous rejoignent les têtes d'affiche Odezenne, Bigflo et Oli, et Aloïse Sauvage, et les six autres noms déjà annoncés fin mars. Le festival aura lieu sur la plage de Montmartin-sur-Mer, au sud de Coutances, du 14 au 17 juillet.