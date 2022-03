Centre-Manche. Découvrez les neuf premiers noms du festival Chauffer dans la noirceur

Le festival du centre-Manche Chauffer dans la noirceur a dévoilé les neuf premiers noms d'une programmation très éclectique.

Pour les 30 ans du festival, les organisateurs accueillent les rockeurs suédois de Viagra Boys, le groupe Odezenne et ses titres de rap planant (dont le clip Souffle le vent enregistre plus de 3,5 millions de vus sur YouTube), ou encore la rappeuse, circassienne et actrice Aloïse Sauvage.

Seront aussi sur scène : Ausgang (un groupe qui allie rap et rock), le hip hop de Daughters of Reykjavík, l'artiste électro londonien Look Mum No Computer, les Français de BRUIT ≤, le noise punk d'Officine et, enfin, les métalleux rouennais de No terror in the bang.

Rendez-vous du 14 au 17 juillet à Montmartin-sur-Mer. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Pratique. Pass 1 jour (jeudi, vendredi ou samedi) : 24 €, Pas 1 jour (dimanche) : 15 €, Pass 4 jours : 60 €. Renseignements : 02 33 07 91 91 - chaufferdanslanoirceur@gmail.com