Normandie. Activité économique : la région retrouve un niveau d'avant-crise

Les indicateurs économiques sont au vert en Normandie. C'est le constat de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui vient de rendre publique sa note de conjoncture pour le 4e trimestre 2021. Pendant cette période, le nombre d'heures rémunérées a été supérieur à son niveau de 2019, soit +1 %. La consommation est repartie à la hausse, également avec un montant des transactions par cartes bancaires de plus de 10 % par rapport à 2019. Autre satisfaction, la baisse du chômage en Normandie, revenu à 7 % aujourd'hui, soit le taux le plus faible enregistré depuis plus de 14 ans dans la région.

• Lire aussi. Normandie. Les intentions d'embauche en hausse pour 2022

Durement touché pendant la crise sanitaire, le secteur de l'hôtellerie-restauration a repris des couleurs lui aussi. Son chiffre d'affaires a retrouvé un niveau quasi normal depuis l'été, précise l'Insee. Les principaux secteurs, exception faite de l'industrie, ont dépassé leur niveau d'avant crise. Enfin, si l'emploi salarié hors intérim se stabilise en Normandie au 4e trimestre 2021, l'intérim progresse, lui, de +4,5 %.

Mais il faut rester prudent. La récente situation géopolitique en Ukraine et ses conséquences économiques à l'échelle européenne pourraient, en revanche, noircir le tableau.