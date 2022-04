Normandie. Les intentions d'embauche en hausse pour 2022

Plus de 30 % des entreprises normandes interrogées envisagent d'embaucher cette année. C'est le principal enseignement de l'enquête annuelle réalisée par Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre. Elles sont 80 000 à avoir répondu aux questionnaires de l'institut. Les entreprises de Normandie ont pour projet près de 125 000 recrutements en 2022, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2021.

Plusieurs secteurs pourvoyeurs d'emplois

Les grands secteurs pourvoyeurs d'emploi sont la construction et les services aux particuliers, mais aussi l'industrie manufacturière. En Seine-Maritime, des bassins d'emploi tirent leur épingle du jeu. C'est le cas d'Elbeuf par exemple, qui est le territoire où la propension à recruter est la plus forte en 2022. "On a des entreprises de taille importante qui ont beaucoup de recrutements, c'est pour ça que selon les territoires, vous avez beaucoup de divergences", précise Karine Meininger, directrice régionale de Pôle emploi Normandie, venue faire le bilan mercredi 6 avril au siège de Rouen.

S'ajoute à cette conjoncture économique favorable une forte baisse du chômage en Normandie. "Aujourd'hui, Pôle emploi Normandie, c'est 134 250 demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi à temps plein, c'est - 18 % par rapport à l'année dernière", explique Karine Meininger.

Ce qui peut aussi expliquer la difficulté des entreprises à recruter. Près des deux tiers des embauches envisagées semblent difficiles à pourvoir pour 2022, selon une enquête complémentaire de Pôle emploi. La faute à une absence ou à une insuffisance de candidatures dans la région pour près de 90 % des entreprises sondées.