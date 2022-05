[Enquête] Orne. L'Europe comme quotidien

"On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant : l'Europe, l'Europe, l'Europe ; mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien", clamait De Gaulle durant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 1965. C'était il y a presque 60 ans et depuis, l'Europe a fait son chemin.

Cette union politico-économique se décline aujourd'hui à 27 États (depuis le Brexit). Elle fait des envieux dans bien des pays : la Turquie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie ont le statut de pays candidats à l'intégration dans l'Union Européenne. La Bosnie-Herzégovine a un accord d'association avec l'Union européenne. Et, n'en déplaise à Vladimir Poutine, l'Ukraine souhaiterait également l'intégrer…

Un "machin" impalpable ?

Souvent présentée comme un gage de stabilité et de paix, l'Union européenne a son espace unique avec libre circulation des personnes et des biens, sa monnaie unique, mais aussi ses lourdeurs. Pour beaucoup, l'Europe reste un "machin" lointain, impalpable, dont on ne maîtrise vraiment ni les institutions, ni le fonctionnement, entre Strasbourg et Bruxelles.

Une méconnaissance, alors même que la France fait partie des six pays fondateurs de l'Europe. Et ce, même si le président français Emmanuel Macron préside actuellement le Conseil de l'Union européenne. Même si dans nos régions rurales, les agriculteurs sont bien aidés grâce à la Politique agricole commune (PAC) qui est payée par l'Europe. Même si dans nos villages, la construction du moindre rond-point ou de la moindre salle polyvalente est subventionnée par l'Europe. Même si la fibre optique arrive petit à petit grâce à des travaux subventionnés en partie par l'UE. Et que dire du plan de relance post-Covid, financé sur des fonds européens ?

L'Europe a sa journée annuelle, qui est célébrée le 9 mai. L'occasion de s'y intéresser dans notre mensuel de ce mois-ci.

Et la jeunesse dans tout ça ?

Accrocs à leurs smartphones et à Internet, bien davantage que leurs parents, beaucoup d'adolescents sont des citoyens du monde. Ils ont compris depuis longtemps que la possibilité de libre circulation ou d'entreprendre en Europe, c'est aussi la liberté d'y apprendre, d'y découvrir d'autres us, d'autres cultures, de s'y enrichir intellectuellement, de se former sur l'ensemble du territoire européen grâce au programme Erasmus pour les étudiants, ou à sa version "Ouat" pour aller parfaire à l'étranger sa formation à un métier. C'est aussi plein de différentes autres possibilités, comme par exemple sous le statut de Service volontaire européen (SVE).

Pour réaliser cette enquête, nous avons rencontré une jeune Ornaise en partance pour le Portugal, un jeune Allemand en stage dans l'Orne, mais aussi des lycéens italiens et ornais qui travaillent ensemble à une meilleure intégration des élèves en situation de handicap. Pour tous ces jeunes, ici, dans le département de l'Orne, l'Europe, c'est dès aujourd'hui…