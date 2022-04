Pays d'Auge. Deux blessés graves dans une collision entre une moto et un tracteur

Mardi 26 avril, à 19 h 30, les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus pour un grave accident de la route. Un tracteur et une moto sont entrés en collision sur la Départementale 27, à hauteur de la commune de Douville-en-Auge, au sud d'Houlgate, dans le pays d'Auge.

Les deux passagers de la moto, un homme et une femme, âgés tous les deux de 25 ans, ont été transportés, en urgence absolue, au CHU de Caen. Ils ont dû être transportés médicalisés par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Le conducteur du tracteur est, lui, sorti indemne de cet accident. Au total, cette intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers provenant des centres de secours de Périers-en-Auge et Villers-sur-Mer.