La Tiguan sérieusement rénovée

C’est comme le nez au milieu du visage : la nouvelle série de la Tiguan se reconnaît au premier coup d’œil en adoptant la calandre à lamelles transversales chromées étrennée par la dernière Golf, puis généralisée sur la quasi-totalité des Volkswagen.



Spacieuse comme un break et raffinée comme une berline “premium”, la nouvelle Tiguan présente un niveau d’équipement perfectionné dans le cadre de son remodelage, à travers trois finitions - base, Sportline et Carat -, comme l’intégration d’un détecteur de fatigue dès le second stade. Mais elle peut désormais aussi se parer, en option, d’aides à la conduite rares et sophistiquées, gestion automatique des feux de route Light Assist, alerte de franchissement de ligne ou dernière évolution du Park Assist, qui gare quasiment tout seul l’auto, même en épi, dans des places pas si grandes. Et en marge de la gamme subsiste une exécution Trackline qui cultive des prédispositions au “off-road” avec profil avant et ABS spécifiques.



La palette des motorisations essence (1.4 TSi 122 ch et 2.0 TSi 210 ch) et diesel (2.0 TDi CR de 110, 140 et 170 ch) a également été bien améliorée, avec une élévation de la puissance qui n’écorne pas la conso, grâce à l’adoption du programme BlueMotion Technology et d’un Start-Stop.

A la conduite, la dernière Tiguan distille un toucher de route aussi homogène que celui, légendaire, de sa cadette Golf 6. Conciliant agilité routière et confort d’amortissement sur toutes les surfaces, la Tiguan affronte les trajets quotidiens comme les roulages plus délicats avec une efficacité que le 2.0 TDi 140 ch, dès 28 490 €, discret mais tonique, met bien en évidence.