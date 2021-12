Volkswagen Amarok : un pick-up pour l’aventure

Hormis quelques tentatives ponctuelles, Volkswagen n’a jamais vraiment œuvré dans le pick-up, comme ses homologues européens.



Du reste, le marché hexagonal de la spécialité demeure marginal avec moins de 13 000 unités annuelles, mais il intéresse tout de même nombre d’éleveurs et d’agriculteurs, de professionnels du nautisme ou des particuliers soucieux d’accompagner leurs loisirs, pour tracter et/ou charger.

Après s’être immiscé avec succès dans les 4x4 avec ses Touareg et Tiguan, VW élargit désormais son offre avec l’Amarok, ce qui signifie “loup” en langue inuit ! Gros pick-up de 5,25 m de long sur 1,83 m de haut d’allure robuste selon la loi du genre, il est fabriqué en Argentine, ce qui en dit long sur ses débouchés essentiels, les pays émergents.



Et si l’Amarok a de la gueule, il se révèle surtout éminemment pratique avec sa formule mixte double cabine cinq places et sa benne de 1,55 m de long apte à loger des europalettes transversalement entre les passages de roue arrière, une première.



Avec une charge utile de 1,15 tonne. Et sous ses attributs techniques de gros dur, avec châssis à échelle et ressorts à lame à l’arrière, l’Amarok fait preuve d’une sacrée modernité au niveau de ses diesel, 2.0 TDi common rail de 122 ch (à partir de 26 480 € TTC) et biturbo de 163 ch, assortis de couples énormes et de trois systèmes de transmission possibles : traction avant, transmission intégrale permanente 4Motion ou 4x4 enclenchable.



Avec, en fil rouge, des prestations routières inédites dans cette catégorie, qui n’excluent pas non plus un vrai confort de suspension sur les pistes les plus défoncées.