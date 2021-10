Golf cabriolet, le plaisir de conduire

Tout en s’inscrivant bien dans l’esthétique de la Golf 6, sa nouvelle déclinaison cabriolet ajoute un zeste de dynamisme visuel, avec un pare-brise plus incliné et une partie postérieure spécifique, aux volumes épurés.



La capote proprement dite témoigne du formidable savoir-faire des Allemands, avec triple épaisseur, feutrine d’isolation thermique et mécanisme électrique qui la plie en Z dans le temps record de 9 secondes !



Mieux : on peut effectuer la manœuvre en roulant doucement (jusqu’à 30 km/h). Sa lunette arrière en verre, repliée, se passe d’un couvre-capote grâce à un panneau rigide intégré à l’élément avant qui en fait office. Cette capote n’empiète pas sur le volume du coffre, immuable avec 250 litres, même si l’ouverture s’avère étroite, surtout en hauteur. Mais le compromis reste correct, alors que la banquette arrière rabattable 70/30 peut l’agrandir.



La caisse de l’auto a également été rigidifiée, tandis qu’un bouclier moteur en alu lisse l’insonorisation et les phénomènes vibratoires. Déjà d’un certain rang, cette voiture plaisir bénéficie d’un équipement fourni dès la finition d’accès. Les stades Carat et Carat Edition ajoutent surtout des raffinements technologiques de premier ordre. Au volant, on retrouve toutes les qualités dynamiques de la Golf berline, direction précise, freinage efficace et tenue au sol aussi stable qu’agile. Cette sportivité n’empêche pas la suspension d’amortir au mieux les oscillations verticales. Un compromis qui tient à la bonne rigidité de caisse du cabriolet. Certes, la centaine de kilos supplémentaires essouffle plus rapidement le 1.6 TDi 105 ch. Mais un rétrogradage suffit à en relancer l’entrain, et sa discrétion acoustique est tangible. Même capote ouverte, la bonne maîtrise des remous d’air autorise les amateurs à rouler à bonne allure sans en prendre plein la tête.

Prix : 6 versions essence de 24.390 € à 33.580 €, 3 versions diesel de 27.190 € à 31.950 €.