La Jetta dans la cour des grandes

Si la Jetta qui vient d’apparaître incarne la sixième génération du modèle, c’est surtout la première à sortir d’une page blanche puisque ses devancières n’étaient que des Golf greffées d’un coffre.



Cette nouvelle compacte conserve une silhouette de berline classique avec coffre marqué, par ailleurs très bien dessiné, mais qui l’inscrit ainsi dans une formule peu prisée des automobilistes européens, hormis l’exception “premium” à laquelle elle n’appartient pas d’emblée.

Partant donc sur des bases neuves, Volkswagen a allégé son modèle d’une cinquantaine de kilos tout en l’allongeant de 9 cm, avec un gain en habitabilité arrière (10 % d’espace en plus aux jambes), assorti d’un énorme coffre de 510 litres.



L’examen de l’habitacle reste sur cette note favorable grâce à l’équilibre des formes de la planche de bord, qui respire également de qualité. Cette berline 4 portes se situe à la lisière des BMW Série 3… qu’elle déborde d’ailleurs de 11 cm en longueur. En terme d’équipement, la Jetta soutient facilement la comparaison. A la fois par une répartition pertinente autour de trois niveaux (Trendline, Confortline et Carat), et une liste d’options à l’allemande, au contenu high-tech rare dans cette catégorie.



On pense au “Light Assist” qui gère automatiquement l’usage des feux de route (150 €), au “Keyless Access” (démarrage sans clé aux fonctions étendues, 375 €), ou encore à l’aide au stationnement (594 €). Au chapitre des motorisations, que le meilleur également avec le recours à des injections directes, pour les essence TSi comme pour les diesel TDi, où la technologie BlueMotion est aussi largement mise à contribution pour minimiser les consommations (jusqu’à 20 % de moins) et les émissions de CO2. Au volant, difficile de ne pas être d’emblée emballé par la puissance douce et feutrée du TSi 105 ch, dont la double suralimentation essence assure déjà un punch de bon aloi. La direction, incisive, précise et directe, la boîte maniable et bien étagée, le confort de suspension, ainsi que la discrétion acoustique du moteur, concourent à faire de la nouvelle Jetta une véritable compacte premium.



En comparaison, le diesel TDi 105 ch – d’égale puissance donc – n’a pas la limpidité de fonctionnement de son pendant essence. En revanche, le couple encore plus présent permet de bien avancer sur un filet de gaz afin d’économiser du précieux gazole. Alors, vous pensez, avec une cavalerie plus poussée…