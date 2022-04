Alençon. Féminicide : la reconstitution de l'assassinat de Laura Tavarès

Les rayons du soleil peinent à réchauffer l'atmosphère en ce début de la matinée du mardi 26 avril à Alençon. La rue Saint-Blaise a été fermée à la circulation par des barrières, gardées par de nombreux policiers. D'autres, une dizaine, armés, assurent la sécurité dans le bas de cette rue où est située la préfecture de l'Orne, en raison de la reconstitution du meurtre de Laura Tavarès.

Assassinée par son ex-compagnon

Ce féminicide remonte au 14 janvier 2021, c'était le second féminicide perpétré l'an dernier en France. La jeune femme, âgée de 22 ans, originaire de Putanges, apprentie-coiffeuse, avait été assassinée dans son appartement, à coups de couteau et de marteau à la tête par son ex-compagnon, Evan Jean, 21 ans, originaire d'Argentan. Celui-ci s'était rendu deux jours plus tard à la police.

Le 24 janvier 2021, une marche blanche dans les rues d'Alençon avait réuni quelque cinq cents personnes.

La reconstitution pour les besoins de l'enquête

Ce mardi matin 26 avril, Evan Jean attend le début de la reconstitution dans un fourgon de l'administration pénitentiaire, stationné sous bonne garde, à proximité du lieu de l'assassinat, alors que la juge d'instruction, que les enquêteurs du pôle judiciaire de Caen, que les avocats arrivent les uns après les autres sur les lieux du drame.

Quelques journalistes de presse écrite et de télévision sont là, y compris une photographe de presse sur le balcon du bâtiment situé de l'autre côté de la rue, juste en face de l'appartement de la victime. Alors que le drame avait suscité une forte émotion dans la population, paradoxalement très peu de curieux sont présents, ils voient leurs sacs fouillés par les forces de l'ordre.

L'enquête se poursuit

Soudain, le fourgon de l'administration pénitentiaire démarre, il traverse la rue, puis il s'immobilise juste devant la porte de l'immeuble où habitait Laura Tavarès. Evan Jean en sort furtivement, juste le temps de traverser le trottoir sous la surveillance de nombreux policiers, un tissu sur la tête pour masquer son visage aux photographes de presse.

La reconstitution débute pour les besoins de l'enquête. Elle est prévue pour durer pendant plusieurs heures. L'accusé devra détailler ce qui s'est passé au moment du drame, ce qu'il a précisément fait.

Evan Jean a été mis en examen pour assassinat, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.