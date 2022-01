Alençon. "Ni oubli, ni pardon" pour Laura Tavarès, tuée par son ex-conjoint en 2021

Elle est la deuxième femme à avoir été victime d'un féminicide en 2021. Le 15 janvier 2021, Laura Tavarès, habitante d'Alençon, a été tuée par son ex-conjoint à coups de marteau et de couteau. Un an plus tard, un message en sa mémoire et celle des "112 autre femmes tuées par des hommes en France en 2021" a été placardé dans la rue Saint-Blaise d'Alençon.

"Ni oubli, ni pardon", est-il inscrit sur le mur situé rue Saint-Blaise à Alençon.

"Ni oubli, ni pardon", est-il inscrit sur le mur, situé à quelques mètres du 27 rue Saint-Blaise où Laura Tavarès a été assassinée. L'an dernier, le mercredi 20 janvier, près de 300 personnes s'étaient rassemblées au même endroit pour rendre hommage à la jeune femme de 21 ans. Le rassemblement s'était achevé par une minute de silence.

L'année 2022 commence mal. Depuis le samedi 1er janvier, deux hommes soupçonnés d'avoir tué à coups de couteau leur conjointe ont été placés en garde à vue, l'un en Meurthe-et-Moselle et l'autre dans le Maine-et-Loire.