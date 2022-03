Les plus beaux oiseaux de France

Ouvert au public les 28, 29 et 30 octobre, le 19e championnat de France d’oiseaux de cages et de volières de la FFO (Fédération française d’ornithologie) se déroule à Petit-Quevilly depuis le 23 octobre. La manifestation avait déjà élu domicile à Rouen en 2007. L’ensemble des meilleurs éleveurs français vont se confronter à travers un concours haut en couleur. Ce concours national est pris très au sérieux : chaque participant y expose son travail réalisé autour de l’élevage des oiseaux. Il suffit de regarder tous les critères rentrant en compte pour l’attribution des prix, pour se rendre compte que ce rendez-vous est, pour le milieu de l’ornithologie, un instant précieux et important. Que le meilleur gagne. Pour le public, c’est l’occasion de découvrir de nombreuses espèces d’oiseaux.



Pratique. Le Championnat de France FFO à Petit-Quevilly, dans le complexe sportif Gambade, les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre.