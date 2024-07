Bernières-sur-Mer. Pour les entendre chanter, il piège des oiseaux protégés avec de la glu

Agé de 43 ans, le prévenu était absent au tribunal judiciaire de Caen, jeudi 18 juillet. Il lui était reproché d'avoir voulu enlever des oiseaux protégés à Bernières-sur-Mer.

Le 2 septembre 2023, une personne a téléphoné à la gendarmerie, expliquant qu'un homme se rend coupable de braconnage d'oiseaux dans la commune. Les gendarmes se sont aussitôt rendus sur place, ont rencontré le maire qui leur a décrit un homme se livrant à la capture de chardonnerets et de mésanges. L'homme est vite repéré. Il est dans un champ bordé par un chemin, accompagné de son fils. Interpellé par les forces de l'ordre, il explique qu'il habite en banlieue parisienne et est venu en Normandie pour se promener. Il aime beaucoup entendre les oiseaux chanter et a voulu les faire voir à son enfant. Il a fabriqué des pièges à glu pour les capturer. Il ajoute qu'il est né en Algérie et que cela se fait beaucoup dans son pays d'origine.

Le chardonneret élégant. - Jacques Rivière

Une mésange - Michel Philippe

Les gendarmes trouvent les pièges. Ils expliquent que ce procédé est interdit en France et que ces oiseaux appartiennent à des espèces protégées. L'office de la protection de la nature expliquera qu'il y a un trafic d'oiseaux chanteurs sauvages et que les braconniers utilisent souvent des pièges à glu, qui occasionnent de graves lésions aux animaux. Le prévenu, reconnu comme travailleur handicapé depuis 2020, était sans emploi. Son avocate a précisé qu'il venait de trouver un poste chez un boulanger, qu'il a commencé début juillet et que c'était la raison de son absence. La procureure a expliqué que la tentative de capture n'a pas abouti grâce à la vigilance d'un riverain. Cependant, le prévenu conteste les faits de braconnage, car pour lui ce n'était pas interdit. Sans l'intervention des policiers, il aurait continué. La procureure a requis une amende de 1 200 euros. L'avocate de la défense "plaide avec force la relaxe". L'affaire est mise en délibéré au 25 juillet.