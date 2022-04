Présidentielle 2022. Soirée amère pour les militants du Rassemblement national à Rouen

C'est la deuxième fois en cinq ans, qu'ils assistent à la défaite de leur candidate Marine Le Pen, aux portes de l'Élysée. Les sympathisants du Rassemblement national se sont réunis dimanche 24 avril, sur les quais de Rouen, pour suivre la soirée électorale.

À quelques minutes de l'annonce des résultats, l'ambiance est morose. Les militants, accrochés à leur téléphone, scrutent les réseaux sociaux et s'attendent tous, sans se le dire, à la défaite de leur championne. "On est satisfaits d'avoir mené une belle campagne et d'avoir pu confirmer, déjà au premier tour, que Marine Le Pen était capable de rassembler… Le sourire est sur les visages", tente de se rassurer Timothée Houssin, militant Rassemblement national et conseiller régional. À 20 heures, les résultats tombent. Guillaume Pennelle, à la tête du groupe Rassemblement national à la Région Normandie, présent avec les militants se félicite tout de même du score : "On progresse de près de 10 points… On sera face à Emmanuel Macron pendant les cinq prochaines années."