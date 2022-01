Assiette de mâche au foie gras

Préparation

Sortez le foie gras du bocal et coupez-le en deux de façon à avoir deux tranches.

Ecalez les oeufs, lavez et coupez les tomates en deux.

Dans deux grandes assiettes, déposez la moitié de la mâche dans chacune et arrosez d'un filet d'huile et de vinaigre,salez, poivrez et mélangez. Parsemez d'échalote.

Déposez dans chaque assiette 1 tranche de foie gras, 4 1/2 oeufs, 8 1/2 tomates, le tout bien disposé.