Insolite. Des fragments de météorite tombés près d'Alençon ?

Ouvrez l'œil lors de vos prochaines balades en forêt dans l'Orne. Samedi 16 avril, à 20h37 précisément, plus de 200 habitants du Grand Ouest ont indiqué sur le site internet Vigie Ciel Fripon avoir aperçu une météorite dans le ciel.

Selon François Colas, astronome à l'Observatoire de Paris, "la trajectoire brillante du bolide - la météorite - a commencé en Bretagne (Rennes) à 75 km d'altitude, puis s'est terminée en Normandie (Alençon) à 28 km d'altitude". L'expert indique également que le bolide en question a été vu par cinq caméras FRIPON (Fireball recovery and interplanetary observation network) de Nantes, Angers, Le Mans, Rennes et Eastbourne, et par une caméra BOAM (Base des observateurs amateurs de météores) située à Chinon, en région Centre-Val de Loire. Les données fournies par ces caméras ont permis de calculer la trajectoire de la météorite et de calculer son vol. Elle a été détectée alors qu'elle était entre 75 km et 28 km d'altitude, sa vitesse initiale était de 12,6 km/s. Selon François Colas, "des fragments sont tombés au nord de la ville d'Alençon".