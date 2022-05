Orne. Réchauffement climatique et récolte ne font pas bon ménage

"Nous devons vivre avec la nature." Agriculteur à Crouttes, dans le pays d'Auge, Jean-Luc Olivier se répète cette phrase inlassablement. Depuis plusieurs années, il est témoin direct du réchauffement climatique.

D'un ton alarmant, Jean-Luc confie n'avoir "jamais vu des pommiers fleuris au mois de mars". Pourtant, en 35 ans de carrière, il a été témoin de cette scène pour la première fois cette année. Parmi les 45 hectares d'arbres fruitiers - 43 de pommiers et 2 de poiriers - certaines branches ont sorti leurs bourgeons la semaine du 21 mars. Une précocité due à un épisode de soleil inhabituel à cette période de l'année. Les températures ont avoisiné les 20 °C pendant plusieurs jours.

Les temps changent

"Habituellement, la floraison des poiriers a lieu le 10 avril et celle des pommiers se tient du 15 avril jusqu'au début du mois de juin", explique le producteur de 55 ans. Mais, avec plusieurs semaines d'avance, Jean-Luc est inquiet pour ses récoltes. Les changements brusques de températures fragilisent ses productions.

Quand il y a quelques années lui et ses cinq associés pouvaient ramasser 30 tonnes de poires, l'an dernier, il en a récolté à peine six. "Malgré cette faible production, nous pouvions compter sur notre stock. Mais la réserve s'est amoindrie avec le temps."

Fondée en 1963, l'exploitation La Galotière a tout d'abord appartenu à ses parents. S'il se souvient encore de ces balades où il ramassait les fruits avec eux, aujourd'hui, le travail n'est plus le même.

"Je me suis adapté

pour compenser le froid naturel"

Une fois l'activité reprise par Jean-Luc, la production se développe. Au fil des années, les pommiers et poiriers gagnent du terrain, à l'instar du réchauffement climatique. "Tous les ans, j'ai quinze jours d'avance de maturité des fruits, contrairement à il y a vingt ans." Conséquence, ses cidres sont plus difficiles à travailler. Chez Jean-Luc, la récolte des pommes commence au mois d'octobre. Une fois cette étape terminée, il devait attendre que la température chute en dessous des 10 °C. "Mais aujourd'hui, même en novembre et en décembre, il fait trop chaud."

Pour tenter d'atténuer ce dérèglement, il a investi dans un climatiseur. Toutes les cuves en sont équipées, il permet de fermenter les cidres entre 6 et 8 °C. "Je me suis adapté pour compenser le froid naturel que l'on n'a plus au bon moment", conclut le producteur.