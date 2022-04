Caen. Pendant les vacances de Pâques, on sort prendre l'air

Il n'y a pas que la chasse aux œufs ! Balade commentée, pique-nique commun, course hippique... Le panel de possibilités pour se faire plaisir en extérieur est large. Tour d'horizon sur les sorties à faire à Caen et ses environs, pendant ces vacances de Pâques.

Se balader pour découvrir les graffitis

Mercredi 20 avril, à 15 heures, la bibliothèque Alexis de Tocqueville convie gratuitement les amateurs de graffitis à découvrir les œuvres du caennais Oré. Ce graffeur est incontestablement la figure emblématique des street artistes normands. À 43 ans, il maîtrise à la perfection la technique du pochoir. Célèbre, entre autres, pour son Quetzalcóatl (un serpent à plumes), Oré ne cesse de voyager autour du monde. D'ailleurs, courant le mois d'avril, Oré est sur le toit d'un bâtiment des Thermes à Bagnoles-de-l'Orne, pour réaliser une fresque XXL.

Faire un pique-nique sur la presqu'île

Le Pavillon invite le public à faire une promenade commentée, jeudi 21 avril à midi, afin d'en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu'île de Caen. Cette balade sera aussi l'occasion de découvrir ses secrets dans des recoins cachés. À mi-parcours, les marcheurs feront une pause pique-nique.

Assister à une course hippique

Chaque année, de mars à novembre, l'hippodrome accueille plus de trente courses hippiques. Vendredi 22 avril, à 11 h 40, débutera l'une d'entre elles. Niché au cœur de la Prairie, l'hippodrome de Caen, avec sa ligne droite longue de plus de 1 900 m est un lieu exceptionnel.

Participer à un atelier dans un jardin

Au cœur du Jardin des Simples du Château de Caen, le public est invité à participer à un atelier de création d'une œuvre collective inspirée des plessis et nichoirs médiévaux. En utilisant uniquement des matériaux naturels, chacun doit réaliser au moins une sculpture en volume qui s'intégrera à l'œuvre commune. Samedi 23 avril, les participants utiliseront les matières d'insectes ou d'oiseaux. Rendez-vous à 13 h 30 au Musée de Normandie.

Voir les animaux de la ferme en ville

Inolya, en partenariat avec la Ville d'Hérouville et Animal Instinct, propose de (re)découvrir la ferme en ville et ses animaux vendredi 22 avril, de 10 h à 17 h, dans le quartier des Belles portes. Oies blanches, canards pompons ou encore lapin bélier géant, les animaux seront nombreux. S'ajoutent au programme des ateliers créatifs ou encore la construction de jardinières à balcon et de mangeoires à oiseaux.

Pratique. Balade de graffs, mercredi 20 avril à 15 h. Tél. 02 31 30 47 00. Visite pique-nique de la presqu'île : jeudi 21 avril à midi. Tél. 02 31 83 79 29. Course hippique, vendredi 22 avril, à 11 h 40. Tél. 02 31 27 50 80. La ferme dans la ville, vendredi 22 avril, de 10 h à 17 heures. Tél. 02 31 30 36 36.