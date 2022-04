Saint-Lô. Jeunes en scène : coup d'envoi du festival ce mercredi

Après plusieurs années au haras de Saint-Lô, le festival Jeunes en scène, qui met en lumière les jeunes talents de l'agglomération, retrouve le centre-ville à partir du mercredi 13 avril.

Musée, médiathèque, ateliers Art Plume accueilleront différentes animations. L'édition 2022 mêlera danse orientale, hip-hop, modern jazz et contemporaine, théâtre d'impro, musique, cirque, court métrage, expositions photos et dessins, performance artistique, chant, art oratoire, langue des signes, défilé de mode, clip vidéo etc.

Spectacles gratuits

Près de 100 jeunes, seuls ou en groupe, sur scène ou en coulisse comme bénévoles, vont faire le show avec 26 projets programmés.

Les spectacles sont gratuits et libres d'accès sauf l'animation jeux de société, jeudi 14 avril à 18 heures (25 places seulement), et les spectacles du jeudi soir à partir de 20 heures (70 places). Tous auront lieu à la médiathèque. La réservation, indispensable, peut se faire au 02 33 72 52 53. La programmation complète est disponible en cliquant ici.