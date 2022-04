Présidentielle 2022 - Rouen. Une soirée avec les militants : trois salles, trois ambiances

Une petite vingtaine de sympathisants La France insoumise se sont rassemblés avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen à la brasserie la Brique, dimanche 10 avril dans la soirée. À 19 heures, soit une heure avant l'annonce officielle des résultats, certains y croient encore. Sympathisants ou gilets jaunes, beaucoup discutent du scénario à venir, attablés dans la brasserie. Certains ne veulent pas se fier aux sondages, qui donnent le candidat unsoumis en troisième position et croient dur comme fer à la dynamique Jean-Luc Mélenchon, quand d'autres estiment avoir fait le travail pour convaincre leur entourage. Quelques-uns, en revanche, ont la mine crispée et pressentent un second tour sans le leader de gauche. Ils ne veulent pas jouer la carte du barrage à l'extrême droite et prévoient donc de s'abstenir dans l'hypothèse d'un duel Macron/Le Pen pour le deuxième tour.

Pour Julien Vanhée, co-chef de file Union Populaire dans la 1re circonscription de Seine-Maritime, venu partager une bière avec ses camarades, le taux d'abstention, estimé autour de 26 %, est préoccupant. "Dans les bureaux de vote des quartiers populaires, il y a un taux de participation qui est vraiment bas… c'est ce qui nous embête le plus parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de changer le destin de ces élections."

Cris de joie au QG des militants

du Rassemblement National

Direction ensuite le H9, sur les quais rive droite. C'est dans cette brasserie que se sont réunis une quarantaine de sympathisants du Rassemblement national, chauffés à blanc par leur leader local, Guillaume Pennelle, président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Normandie. "Allez, tout le monde devant la télé" lance-t-il, à quelques minutes du verdict. À l'annonce des résultats à 20 heures et la qualification de Marine Le Pen au second tour, toute la salle éructe de joie et tous scandent à l'unisson, "Marine, Marine… On va gagner, on va gagner…". "Même avec un électorat Zemmour qui a voulu tout diviser, finalement on y arrive", se satisfait Thibault Heldebaume, responsable RN du canton de Darnétal et Mesnil-Esnard. "On a déjà gagné la bataille, il va falloir gagner la guerre maintenant", poursuit le militant rouennais.

Guillaume Pennelle, lui, se prépare déjà pour l'entre-deux tours et en appelle au rassemblement derrière sa candidate : "Maintenant il s'agit de parler à l'ensemble des électeurs, qu'ils viennent de gauche, de chez Jean-Luc Mélenchon, de chez Eric Zemmour, de chez Valérie Pécresse, de chez Jean Lassalle, on a besoin de tout le monde."

Prudence chez les sympathisants de La République en Marche

À quelques pas d'ici, toujours sur les quais, au All Sports Café, nichés au 1er étage du bar et à l'abri des regards, les sympathisants d'Emmanuel Macron se sont réunis pour suivre la soirée électorale. Ils se font plus discrets et surtout plus prudents. "Une élection n'est jamais gagnée d'avance, c'est à nous d'aller convaincre lors de ces quinze prochains jours, nous sommes satisfaits du résultat mais rien n'est fait", explique Maxime Boissière, militant La République en Marche.

La députée de la majorité dans la 4e circonscription de Seine-Maritime Sira Sylla a fait le déplacement également, "L'élection est loin d'être gagnée, nous les députés de la majorité et les militants de la République en Marche, sommes très humbles. Dès demain, nous serons à fond sur le terrain."