Carpiquet. Les militants LREM fêtent la qualification d'Emmanuel Macron

Une trentaine de militants de La République en Marche et des Jeunes avec Macron (JAM) s'était retrouvée à la salle Omnisports de Carpiquet dimanche 10 avril à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Un grand écran avait été installé sur la scène. Tous les regards des militants y étaient rivés, attendant avec appréhension le verdict des urnes. À l'annonce des premiers résultats avec l'arrivée en tête du président sortant Emmanuel Macron, des applaudissements chaleureux et des acclamations de joie ont résonné dans la salle. "Tout ça, c'est grâce à vous et à votre engagement", a félicité Fabrice Le Vigoureux, député de la première circonscription du Calvados. Tous se sont serrés dans les bras et réjouis de ce résultat mais restent toutefois prudents. "Je suis heureux mais je conserve une pointe d'humilité. On a effectué un bon début de campagne", confie Hugo Lepeltier militant engagé depuis deux ans dans les JAM. Un avis partagé par Laura Hébert, militante elle aussi : "On va encore plus se mobiliser et ne rien lâcher."

