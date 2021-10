Tigre : la griffe des créateurs

Une galerie ? Un magasin ? Non. Ce "café associatif" se veut un lieu de création contemporaine qui se plaît à titiller la curiosité des passants.

Tour à tour, il a été une ville, une forêt, une base spatiale. A la rentrée, il deviendra un restaurant grâce au travail des enfants et de l’artiste plasticienne Sophie Grassart. Emilie Dionisi, créatrice de vêtements, et elle sont les co-responsables de l’association Tigre. Elles veulent offrir aux Rouennais un lieu de rencontre alternatif dont l’objectif est de promouvoir les arts plastiques et visuels. "Nous avons souhaité ouvrir un espace qui ressemble à notre univers, qui donne l’impression de voyager", précise Emilie Dionisi.

A chaque trimestre son thème. Les enfants de 4 à 12 ans, sous la houlette de Sophie Grassart, travaillent lors de 10 à 12 séances d’atelier de plastique à la réalisation de ce thème : toutes les matières et techniques manuelles sont abordées, du pliage à la sculpture, du découpage à la cuisine. Quand elles le peuvent, elles associent d’autres artistes à leur projet. Ainsi, Marc Hamandjian, avait exposé l’une de ses pièces lors du thème sur l’espace.



Pratique. Association Tigre, 45 rue Molière, Rouen Droite, 02 78 71 08 10 ou 06 62 30 37 56, tigre-rouen.blogspot.com, atelier.tigre@dbmail.com , ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30, ateliers de pratique artistique les mercredis et samedis 115 € le trimestre.