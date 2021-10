A Rouen, Expotec sauve des trésors industriels de l'oubli

Ce jour-là, la grosse Marine était un peu endormie, lente à démarrer. Sa voisine Ernestine, elle, est partie au quart de tour. De qui parle-t-on ? Des deux immenses machines à vapeur du début du XXe siècle, les stars d’Expotec, ce musée du patrimoine industriel du Centre d’histoire sociale (CHS), maison de retraite pour machines centenaires. Celles-ci auraient pu partir à la casse ou être revendues à des pays émergents, mais elles coulent des jours heureux à Rouen.

Les 200 membres de l’association sont des passionnés. Sylvain Engelhard, leur président, successeur naturel de son père Jean-Pierre, le fondateur du CHS décédé en 2010, remue ciel et terre pour que ce patrimoine soit protégé. “Car trop de matériel part encore à la poubelle”, regrette-t-il, en déambulant entre les centaines de machines, toutes en état de fonctionner.

Cet été, Expotec s’est agrandi de 100 m2 et devrait gagner 130 m2 de plus cet hiver. Soutenu par la Ville de Rouen et quelques entreprises, il semble toutefois indifférer les Conseils régional et général. Etonnant pour un formidable temple de la mémoire industrielle...

Pratique. 13 rue St-Gilles, Rouen. Ouvert les 1er et 2e dimanches du mois (14-17h). Sur le web : Expotec103.com

Photos Thomas Blachère