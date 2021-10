Cette nouvelle identité visuelle est censée mettre "en évidence sa position d’acteur majeur depuis 1958 et décline de manière plus lisible l’ensemble de ses activités. Modernisé et simplifié, ce nouveau logo permet de mettre l’accent sur la marque CESI, de la renforcer et de capitaliser davantage sur son nom", annonce le groupe d'enseignement supérieur, présent notamment à Mont-Saint-Aignan.