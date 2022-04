Place du commerce. Du changement à Rouen et à Barentin

La piscine sous toutes ses formes : hors sol, enterrées, gonflables et standards.L'enseigne propose du sur-mesure, avec tous les équipements et accessoires.

"Dans ce grand espace, on vous conseille et on vous suit pour construire, équiper, entretenir, accessoiriser et parfaire l'installation avec dalles et réseau électrique, et mise en relation avec des artisans pour effectuer les travaux nécessaires", précise la gérante, Bettina Diologent.