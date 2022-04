Caen. Touché au cerveau, l'altiste Adrien Tournier a joué éveillé en pleine opération

"Juste avant d'entrer au bloc, j'étais prêt psychologiquement. Comme si j'allais passer un concours", confie le musicien. Le 21 septembre 2021, Adrien Tournier subissait une importante opération du cerveau pour y ôter une tumeur bénigne. Au cours de l'intervention dite de chirurgie éveillée, le musicien a joué de l'alto afin que les spécialistes puissent éviter d'abîmer certaines facultés cognitives qui auraient pu l'empêcher par la suite d'exercer son métier d'altiste. Une opération inédite qui a fait le buzz sur la toile.

"Je baigne dans la musique

depuis tout petit"

C'est à l'âge de 8 ans qu'Adrien Tournier débute le violon au conservatoire de Rennes. "Je baigne dans la musique depuis tout petit. Ma famille est dans le milieu depuis le XIXe siècle. Certains sont compositeurs, d'autres ont été professeurs", détaille-t-il. Très vite, il sait qu'il sera musicien. Après son cursus à Rennes, le musicien part à Lyon pour étudier dans le prestigieux conservatoire national supérieur. "Lorsque j'avais 18 ans, j'ai pris quelques cours avec un violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et c'est lui qui m'a fait aimer l'alto. J'ai découvert et n'ai jamais arrêté", dévoile l'altiste. Un instrument qui le mène dans les rangs de nombreux orchestres notamment à l'opéra puis l'Orchestre national de Lyon, à l'Orchestre Philharmonique de Radio France à Paris ou encore à Genève en Suisse. C'est en 2011 qu'il intègre l'Orchestre Régional de Normandie. "J'ai aimé le fait qu'on joue dans des hôpitaux, des petites salles dans des endroits reculés", explique Adrien Tournier.

"J'avais des angoisses"

Un métier-passion que le musicien a eu peur de perdre lorsqu'on lui découvre une tumeur bénigne au cerveau en août 2021. "Ça a été un choc. C'était une grosse préparation psychologique. Il y avait des risques de perdre la vue, le langage, de ne plus pouvoir jouer...j'avais des angoisses", se remémore t-il. Une opération à laquelle il s'est préparée. " J'ai été séduit par la proposition et le fait de jouer pendant l'opération", se souvient l'artiste. Avant d'entrer au bloc, Adrien Tournier joue dans l'antichambre pour les soignants présents autour de lui. "C'était un moment fort et de partage du début à la fin. Pendant l'opération, on m'a fait réaliser de nombreux tests de lecture, reconnaissance d'images. Et puis j'ai joué pendant 3 à 4 minutes," raconte le quadragénaire. Six jours plus tard, Adrien Tournier quitte l'hôpital de Caen. "J'ai tout de suite joué de l'alto. J'ai lu beaucoup de livres mais aussi des partitions", raconte-t-il. Le musicien a repris son activité au sein de l'Orchestre depuis janvier 2022 en temps partiel.