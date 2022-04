[Podcast] Présidentielle 2022. Derrière le miroir, David Cormand et Yannick Jadot

"Ce qui m'a frappé, c'est qu'il était toujours un militant", explique David Cormand lorsqu'il évoque sa rencontre avec le candidat écologiste pour la présidentielle, Yannick Jadot. Et pour cause. Les deux hommes se sont croisés pour la première fois sur une terre de lutte, celle de Notre-Dame-des-Landes et de la mobilisation contre un projet de nouvel aéroport, abandonné depuis. Depuis, les deux hommes se retrouvent régulièrement au Parlement européen, où ils sont tous deux députés. "C'est un bon camarade, qui n'en fait pas trop. Il est franc du collier et va vite à l'essentiel", dit-il à propos de ce collègue. Un homme qu'il juge cohérent et doué du "savoir-faire institutionnel" nécessaire quand on brigue les plus hautes fonctions de l'État.

